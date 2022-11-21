Бусаргин постановил создать комиссии по контролю питания в школах и детсадах

Фото: Совещание 21.11.22

В Саратовской области создадут комиссии по контролю питания в школах и детсадах. Сегодня, 21 ноября, в рамках постоянно действующего совещания с зампредами и министрами об этом сообщил Роман Бусаргин.

По инициативе Вячеслава Володина каждая школа, детсад и учреждение допобразования получают до конца года дополнительно по 2 тысячи рублей на ребенка. Половина средств поступит из областного бюджета, а половина из муниципалитетов.

Роман Бусаргин поручил сформировать в районах комиссии, которые будут контролировать качество питания в школах и детсадах.

Глава региона также указал главам районов максимально сосредоточиться на помощи мобилизованным семьям.

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