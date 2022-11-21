Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 21 ноября, в Балаково водитель сбил двух 12-летних девочек и уехал, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в 7.40 в районе дома 111 по улице Чапаева. Неизвестный водитель сбил двух 12-летних девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель с места ДТП скрылся, его ищут. Пострадавшие дети попали в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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