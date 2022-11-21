В Гагаринском районе Саратова снесут пять аварийных домов

Зоринский, дом по адресу ул. Новая, 1 / Яндекс.Карты
В Гагаринском районе пять многоквартирных домов признаны аварийными и подлежат сносу. Соответствующие распоряжения появились сегодня, 21 ноября, на официальном портале мэрии Саратова.
Так, сносу до 1 декабря 2024 года подлежат следующие двухэтажные кирпичные дома:
В хуторе Малая Скатовка дом 1982 года постройки по адресу Овражная, 2,
В поселке Зоринский два дома по адресу Новая, 1 (1973 г.п.) и Новая, 4 (1980 г.п.),
В поселке Расково дом №1 по улице Квартальной (1984 г.п.).
Кроме того, администрация города распорядилась снести двухэтажный панельный дом в селе Михайловка по адресу Центральная, 4. Этот дом построили в 1966.
Собственники должны покинуть аварийные дома в течение ближайших трех месяцев.
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