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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 11:57

Сотрудница банка в Энгельсе присвоила деньги 24 клиентов

Наталия Калинина

Сотрудница банка в Энгельсе присвоила деньги 24 клиентов, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, женщина присваивала деньги с банковских счетов клиентов. Она обналичивала большие суммы, чем просили клиенты, а разницу присваивала себе. Ранее суд уже признал ее виновной в 17 подобных фактах, а теперь полицейские обнаружили еще семь пострадавших, общая сумма причиненного им ущерба составила около 18 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемая отправлена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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