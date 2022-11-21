фото из соцсетей

Саратовцы жалуются на состояние трамвайных вагонов. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 20 ноября, в телеграм-канале «Говорит Саратов» появились фотографии старого вагона трамвая в ненормативном состоянии.

— Редко пользуюсь общественным транспортом,сегодняшняя поездка привела меня в шок- этому трамваю давно место на свалке. Сиденья выдраны,все сгнило — возмущается автор поста.

По словам комментаторов, этот вагон ходит по маршруту №3.

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