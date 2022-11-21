Под Татищево ВАЗ-2110 вылетел в кювет, водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодня днем, 21 ноября, недалеко от Татищево произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Саратовской области.

В 13:10 на 237-ом километре трассы Тамбов-Саратов между селами Карамышка и Карякино водитель «десятки» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, машина перевернулась.

От полученных травм 59-летний водитель отечественной легковушки скончался в машине скорой помощи. Дорожная полиция изучает все обстоятельства произошедшего ДТП. Также в ведомстве попросили водителей региона воздержаться от дальних поездок и выезда за город в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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