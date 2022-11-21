В Саратовской области уничтожили больше тонны кокаина

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

В Саратовской губернии уничтожили большую партию психотропных веществ. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Кроме сотрудника Росприроднадзора, при сожжении запрещенных веществ присутствовали представители Минздрава и сотрудники ГУ МВД. Сообщается, что были уничтожены 1034 кг кокаина; 4,6 кг марихуаны; 7,3 кг гашиша; 34,4 амфетамина, мефедрона и метамфетамина; 680 граммов галлюциногенных грибов и 307 кустов конопли.

Психотропные вещества сжигались в печи на базе ООО «Экосфера-С». Релиз сообщает, что уничтоженные наркотики были изъяты у граждан, совершивших преступления, связанные с их незаконным оборотом. Согласно закону, такие вещественные доказательства должны быть уничтожены.

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