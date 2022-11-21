В Саратове пенсионеры из Заводского района стали жертвой мошенников. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД.

По данным ведомства, пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже 72 банок с консервированными грибами. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ресторана, и заявил, что готов купить все банки за 38 тысяч рублей. Женщине пришло смс-уведомление о якобы полученных деньгах,и та направилась в банкомат. Суммы на балансе не оказалось, после чего она связалась с покупателем и выполнила под его диктовку ряд «операций», после чего лишилась 108 тысяч рублей.

70-летний супруг обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

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