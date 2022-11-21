Сегодня, 21 ноября, в Саратове без холодной воды остался честный сектор на шести улицах в Ленинском районе, о чем пишет ООО «КВС».

Повреждение водопровода произошло по адресу 1-я Фильтровая, 29. Из-за него до 9.00 завтрашнего дня, 22 ноября, прекращена была подача холодной воды для частного сектора по адресам 1-я Фильтровая, Рогожина, 1-й Мичуринский проезд, Веселая (от Малой Соляной до Большой Горной), Большая Горная (от Веселой до Вознесенской) и Вознесенская (четная сторона от Большой Горной до Соколовой).

Идет также ремонт труб по адресу Мира,20в. Из-за него до 20.00 было прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Мира,20,20а,20в, а затем зона отключения была расширена на абонентов на улицах Соколовая (от Веселой до Горького), Большая Горная (от Мясницкой до Вознесенской) и Героев Краснодона.

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