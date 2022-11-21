Саратовские волонтеры спасают канюка с опухшим крылом, о чем пишет в своем Телеграм-канале «Мудрый Рух 64».
В руки зоозащитников попал канюк зимняк. Птица провела три недели у человека в сарае и его крыло сильно воспалилось.
- Нужно действовать срочно, чтобы успеть спасти его жизнь, - пишут волонеры. Желающие помочь птице могут посмотреть их реквизиты по ссылке.
Канюк зимняк
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