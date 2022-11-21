В Ленинском районе отключили отопление еще на четырех улицах

Сегодня, 21 ноября, в Ленинском районе Саратова отключили отопление и горячую воду еще на четырех улицах, о чем сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

На время аварийно-ремонтных работ по адресу улица Мира, 27 была прекращена подача центрального отопления по адресам:

ул. Мира, 21-34;

4-я Дачная, 7, 9;

Молодежный проезд, 3, 5;

ул. Международная, 26а, 28а, 28б, 36.

Работы проводит ПАО «Т Плюс». Их коммунальщики обещают завершить до 20.00. Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73.

Напомним, ранее мы уже сообщали о предыдущих отключениях.

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