В Ленинском районе отключили отопление еще на четырех улицах

Сегодня, 21 ноября, в Ленинском районе Саратова отключили отопление и горячую воду еще на четырех улицах, о чем сообщает Саратовский филиал ПАО «Т Плюс».
На время аварийно-ремонтных работ по адресу улица Мира, 27 была прекращена подача центрального отопления по адресам:
ул. Мира, 21-34;
4-я Дачная, 7, 9;
Молодежный проезд, 3, 5;
ул. Международная, 26а, 28а, 28б, 36.
Работы проводит ПАО «Т Плюс». Их коммунальщики обещают завершить до 20.00. Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73.
Напомним, ранее мы уже сообщали о предыдущих отключениях.
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