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Саратовские молодогвардейцы отправились добровольцами на СВО. Об этом сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии»

Ранее молодогвардейцы ездили в зону СВО в отрядах волонтеров, отвозили туда гуманитарные грузы и медикаменты, помогали мирному населению вместе с гуманитарным центром партии «Единая Россия».

Теперь же организация направит на спецоперацию несколько добровольцев для защиты освобожденных территорий. В состав отряда вошли лидер саратовских молодогвардейцев, координатор по Приволжскому Федеральному Округу Андрей Капитонов, заместитель руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов.

— Решение отправиться добровольцем на фронт было твердым и обдуманным. С первых дней специальной военной операции у меня там находится брат, который служит по контракту. К моему большому сожалению, погиб на СВО мой командир и друг, с которым мы служили в армии. Там сейчас находятся мои друзья. В 2018 году, проходя военную службу по призыву, я давал воинскую присягу. Пришло время подтверждать свои слова делом. Наряду с нашими военнослужащими мы хотим приблизить нашу победу, — отметил Андрей Капитонов.