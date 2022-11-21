Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 21 ноября, в Саратове такси попало в аварию на перекрестке в Заводском районе, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в 7.30 авария произошла на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Пензенской. Столкнулись Dаtsun фирмы «Яндекс-такси» с 63-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» с 58-летним водителем.

В результате ДТП водитель «Гранты» был доставлен в больницу.

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