Должник-алиментщик из Балашова не смог спрятаться от приставов в диване

Отчаянный алиментщик пошел

В Балашовском районе Саратовской области судебным приставам пришлось провести спецоперацию для задержания злостного неплательщика алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

39-летний балашовец не перечислял алименты на содержание своей 11-летней дочери, его задолженность превысила 300 тысяч рублей. Приставы предупреждали мужчину о то, что исполнительное производство в отношении него уже начато, но нарушитель игнорировал оповещения ОСП.

Нерадивый отец не трудоустраивался, не помогло и привлечение его к административной ответственности. Когда в отношении балашовца возбудили уже уголовное дело за неуплату алиментов, он вообще перестал появляться по месту регистрации. Нарушителя объявили в федеральный розыск.

Приставы несколько дней вели розыск неплательщика и выяснили, что он скрывается дома у своей знакомой. На новый адрес балашовца они выехали с сотрудниками Росгвардии и полиции.

За домом вели наблюдение шесть часов, приставы и силовики через мегафон призывали алиментщика сдаться, но тот по-прежнему игнорировал все требования. Росгвардейцы проникли в квартиру, где скрывался нарушитель, его обнаружили в диване. Мужчина объяснил, что залез в укрытие, как только заметил в окне свет автомобильных фар, теперь его ждет суд за уклонение от выплаты алиментов.

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