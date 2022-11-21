Жителя Калининского района наградили медалью имени Георгия Жукова

Жители Калининского района поздравили героя

Жителя Калининского района Саратовской области наградили медалью имени Георгия Жукова, о чем сообщает в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Валерий Лазарев.

В День ракетных войск и артиллерии Николай Колбасин получил медаль имени маршала-победителя Георгия Жукова. Николай проявил мужество и самоотверженность при выполнении гражданского долга в зоне СВО, за что получил слова благодарности от имени всех жителей Калининского района.

Медаль Жукова — государственная награда Российской Федерации, приуроченная к 100-летию со дня рождения великого маршала Жукова. Ее вручают военнослужащим, а также других министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба, за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях.

Медаль Жукова

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