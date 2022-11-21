фото: Энгельс Онлайн

Житель Энгельса жалуются на затопленные квартиры после осадков. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «ВКонтакте» «Энгельс онлайн» сегодня, 21 ноября, появился пост от многодетной семьи. Автор жалуется, что в доме №44 на Полтавской улице несколько дней уже течет крыша, из-за течи в доме замкнуло электричество, что подтвердили и другие жильцы дома в комментариях, которых тоже затопило.

Управляющая компания «Покровск», ответственная за состояние дома, по словам жильцов, никаких действий не предпринимает.

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