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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:02

В Саратовской области сменился начальник Государственной жилищной инспекции

Наталия Калинина

В Саратовской области сменился начальник Государственной жилищной инспекции. О кадровых изменениях сообщает Правительство области.

Постановлением Губернатора области от 21 ноября Сергей Вербин освобожден от должности начальника Государственной жилищной инспекции Саратовской области.

С завтрашнего дня, 22 ноября, в должность вступит Владимир Томашенцев.

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