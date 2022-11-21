В Саратовской области сменился начальник Государственной жилищной инспекции. О кадровых изменениях сообщает Правительство области.
Постановлением Губернатора области от 21 ноября Сергей Вербин освобожден от должности начальника Государственной жилищной инспекции Саратовской области.
С завтрашнего дня, 22 ноября, в должность вступит Владимир Томашенцев.
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