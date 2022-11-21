В центре Саратова за прошлую неделю 45 водителей нарушили правила парковки

В Октябрьском районе Саратова за прошлую неделю выявили 45 нарушений правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства районной администрации провели рейд по улицам Шевченко, Ульяновская, Мичурина и 2-я Садовая. Чиновники составили протоколы о нарушении парковки на пять автомобилей, припаркованных вблизи контейнерных площадок, еще 40 нарушителей парковались на тротуарах.

Протоколы на нарушителей передали в ГИБДД для привлечения их к административной ответственности. Администрация Октябрьского района продолжит рейды по выявлению незаконной парковки на тротуарах, зеленых зонах и вблизи мусорных площадок.

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