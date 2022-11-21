В Ленинском районе девятиэтажка осталась без отопления и горячей воды

Сегодня, 21 ноября, в Ленинском районе Саратова девятиэтажка осталась без отопления и горячей воды, о чем сообщает ООО «КВС».
На время аварийно-ремонтных работ прекращена подача центрального отопления и горячей воды по адресу проспект Строителей, 13. Работы проводит ООО УК «Новая».
Восстановить подачу ресурсов комм4унальщики обещают к 20:00. Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73.
Напомним, ранее сообщалось об отключении отопления на улице Гвардейской.
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