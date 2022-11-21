фото: Администрация Ленинского района

В Саратове жители улицы Гвардейской остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает администрация Ленинского района в социальных сетях.

— В связи с ремонтными работами на котельной ООО «ТЭГК» по ул. Гвардейская, 2а прекращена подача центрального отопления и горячей воды по адресам:

ул. Гвардейская, 4, 5, 5а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13б, 16, — говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что ремонтные работы проводит ООО «ТЭГК». Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73. Сроки восстановления теплоснабжения не уточняются.

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