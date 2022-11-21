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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 7:10

Трое мужчин чудом выжили в аварии в Гагаринском районе

Два ВАЗа столкнулись возле села Михайловка
Наталия Калинина
Фото: автоинспекция Саратов

Фото: автоинспекция Саратов

Трое мужчин чудом выжили в аварии, которая произошла сегодня утром, 21 ноября, в Гагаринском районе Саратова.

По предварительным данным ДТП случилось в 8.05 на 717 километре трассы Р-22 «Каспий» «Дон-Тамбов-Борисоглебск-Волгоград-Астрахань», то есть возле села Михайловка. Столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого был 44-летний мужчина и ВАЗ-2114 с 25-летним водителем.

В результате ДТП пострадали три человека: водители обоих автомобилей, а также 43-летний пассажир ВАЗ-2115. Они доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются, как сообщает Госавтоинспекция города.

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