В Саратовской области за 10 лет стало меньше вдов и больше вдовцов. Информацию об этом опубликовал Саратовстат согласно данным о переписи населения в 2021 году.

Всего в Саратовской области проживает 1,1 млн мужчин и 1,3 млн женщин. Исходя из статистики, в 2021 году в браке состояло более 467 тыс. мужчин, а еще 181 тыс. мужчин так и не вступили в брак. За 11 лет этот показатель упал на 11 процентов. У женщин ситуация схожая, в браке на данный момент состоят почти 468 тыс. женщин, вне брака остаются 138 тыс. дам

Выросло число вдвоцов на 14 процентов, сейчас их в регионе 42,6 тыс. человек, а вдов стало меньше на 18 процентов, и число составило 188 тысяч.

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