За выходные в Саратове произошло пять ДТП с детьми-пешеходами

Фото: Архив КП

В выходные, с 19 по 20 ноября, в Саратовской области произошло шесть ДТП с участием пешеходов, пять из них – с несовершеннолетними. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В связи с этим ГИБДД организовала рейды по поиску нарушителей. Также в Госавтоинспекции обратились к водителям и пешеходам, попросив быть внимательнее на дорогах в неблагоприятных погодных условиях.

– В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, капли воды уменьшают сцепление колес с дорожным покрытием. Водителям необходимо быть максимально внимательными на дорогах города: снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, ехать только при ближнем свете фар или использовать специальные противотуманные фары, перед началом движения протирать запотевшие стекла и проверять исправность всех световых приборов, а также быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов и избегать резких маневров, для парковки пользуйтесь специально отведенными местами.

Пешеходы, будьте крайне внимательными при переходе дороги. Проезжую часть переходите осторожно, в специально отведенных для перехода местах, убедившись, что Вас пропускают. Обеспечьте свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде. – призвали саратовцев дорожные полицейские.

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