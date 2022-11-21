Администрация Саратова утвердила проект планировки острова Зеленый. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии и подписан Ладой Мокроусовой.

Утвержден проект планировки территории кадастровых кварталов 64:48:010407 и 64:48:010408 в границах территории острова Зеленый в Волжском районе Саратова.

На территории острова планируется создать кемпинг, СПА-отель, а также базу отдыха и сеть велодорожек. Там должен появиться также причал для парковки лодок.

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