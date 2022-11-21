Дмитрий Плеханов: в Энгельс переехала половина правительства региона

Дмитрий Плеханов

На сегодня, 21 ноября, половина членов правительства Саратовской области уже переехала в Энгельсе, об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Плеханов в рамках прямой линии с жителями.

Чиновник отметил, что в последние годы число жителей Энгельса значительно выросло за счет переехавших туда саратовцев.

- Невозможно только строить дома, нужна качественная инфраструктура: дороги, развязки, поликлиники, поэтому сейчас мы думаем о комплексной застройке, - заявил Плеханов.

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