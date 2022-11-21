В Лысогорском районе Саратовской области отремонтировали четыре детских учреждения

Фото: Министерство образования Саратовской области

Четыре детских учреждения в Лысогорском районе отремонтированы по региональной программе «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области». Об этом сообщает министерство образования области.

8 миллионов рублей из областного и районного бюджетов были потрачены на ремонт в школе поселка Раздольное, филиала школы села Ключи, детских садов «Малыш» в селе Новая Красавка и «Березка» в районном поселке Лысые Горы.

В детсаду «Березка», открытому почти полвека назад, полностью заменили кровлю, оконные блоки и установили пластиковые двери. Также косметический ремонт провели в пищеблоке, прачечной и музыкальном зале, закупили для учреждения стиральную машинку, сантехникуи мебель.

Как напомнили в ведомстве, программа регионального ремонта рассчитана на 2022-2026 годы, в этот срок планируется ремонт 500 школ и 500 детсадов области.

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