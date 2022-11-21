На сегодня, 21 ноября, в Саратовской области еще 71 житель за сутки заразился коронавирусом. Всего обнаружено 298 603 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 291 671 человек, за сутки — 191. В стационарах остаются 86 человек, на амбулаторном лечении — 845.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 7-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 8;

- 30-49 лет — 22;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 16.

С пневмонией поступил 1 пациент, признаками ОРВИ поступили 70.

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