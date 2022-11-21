Панков: На боевых позициях поздравили артиллеристов с праздником

.

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с нашими земляками на фронте. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин не раз говорил о необходимости корректировки законодательства для защиты наших солдат и офицеров. А также о помощи их семьям и личном общении с бойцами.

На этой неделе вместе с депутатами Госдумы Андреем Воробьевым и Александром Стрелюхиным встретились с нашими ребятами на фронте. Ехали через новый российский город Мариуполь. Ещё раз увидели, что фашисты сделали с этим красивым, мирным городом. Украинцы-бандеровцы расстреливали жилые дома в упор из танков. Разрушены и сожжены все рынки и торговые центры. Места, где большое количество людей. Мирных людей. Целью украинской армии было уничтожить как можно больше мирных жителей.

Сейчас в городе идёт строительство дорог и новых микрорайонов. С комфортными, красивыми домами и развитой инфраструктурой. Украина уничтожила красивый город Мариуполь, а Россия его восстанавливает. И защищает мирных людей. Теперь и Мариуполь стал одним из «Городов воинской славы». Мариуполь - это часть нашей большой страны.

В День ракетных войск и артиллерии вместе с Александром Янкловичем и ребятами из «Твои герои, Саратов» доставили гуманитарный груз, собранный жителями области в полк, где воюют наши земляки. На боевых позициях поздравили ребят с праздником. Кстати, они геройски отметили его, разбомбив на берегу Днепра крупное скопление фашистов и неонацистов. Удачная операция наших бойцов была отмечена в сводках Минобороны РФ. Продолжу рассказывать о поездке в следующих публикациях», - пишет Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.