Опубликован рейтинг по неравенству зарплат
Фото: РИА Новости
Каждый четвертый житель Саратовской области зарабатывает менее 20 тысяч рублей в месяц, таковы данные аналитиков РИА Новости.
На сегодня регион занимает 57 позицию из 89 в рейтинге регионов по неравенству зарплат — 2022. Всего 2,6 процента жителей области зарабатывают более 6 тысяч рублей, при этом 26 процентов населения имеют доход менее 20 тысяч рублей в месяц. У большинства саратовцев зарплата колеблется в пределе 20 – 41 тысячи.
Лидерами рейтинга предсказуемо стали регионы нефтяного севера: Чукотский автономный округ, Ямало-Hенецкий автономный округ и Магаданская область. Там зарплату более 100 тысяч имеют 49,6, 43,8 и 33,6 процента населения соответственно. Зарплаты менее 20 тысяч там практически не встречаются.
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