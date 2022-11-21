В Гагаринском районе столкнулись две «Лады»

Фото: Областная служба спасения

Утром в понедельник, 21 ноября, в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадали трое мужчин. Об этом сообщает региональная служба спасения.

Около восьми утра на телефон 112 поступило обращение о столкновении ВАЗ-2114 и «пятнадцатой» в районе села Михайловка Гагаринского района.

Чтобы освободить водителя ВАЗ-2115, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Его и его пассажира пришлось госпитализировать реанимационной службе облспаса. Также пострадал водитель «четырнадцатой», его госпитализировала бригада скорой помощи.

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