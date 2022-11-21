фото: ГИБДД
В Октябрьском районе Саратова сбили подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 20 ноября, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 19:10 напротив дома №65/1 по ул. Политехническая 60-летний мужчина за рулем Renault Duster сбил 16-летнего парня. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате столкновения мальчика с травмами госпитализировали в больницу.
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