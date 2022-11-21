Утром в Саратове встали трамваи маршрута №3.

Сегодня, 21 ноября, в Саратове встали трамваи самого популярного маршрута. По информации группы "СГЭТ" в Вконтакте, в 7:20 в районе остановки Молодежный пр-д встали трамваи маршрута №3, двигающиеся в сторону центра города. Причиной стала поломка вагона.

Движение удалось восстановить лишь в 8:40.

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