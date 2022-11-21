Начало недели встретит саратовцев мокрым снегом и ледяным дождем

По данным гидрометцентра, сегодня, 21 ноября, в регионе ожидается облачная погода, с интенсивными осадками в виде дождя и снега. На дорогах области местами сохраняется гололедица, об этом напоминает управление МЧС по Саратовской области.

Ветер по области – восточный, 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.

В Саратове также прогнозируют облачную погоду. Вероятен мокрый снег и ледяные дожди. Днем воздух прогреется до 2 градусов выше нуля.

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