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Балаковский завод, выпускающий детали для ВАЗ ждет 200 рабочих. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Предприятие «Балаковорезинотехника» является одним из крупнейших производителей компонентов для автомобилей в России. Комплектующие отсюда поставляют на все ведущие российские автопредприятия, а также в Беларусь.

С августа этого года завод увеличил объемы выпуска продукции за счет большого потока заказов от АвтоВАЗа. Резинотехнические изделия, в том числе, необходимы для автомобилей КамАЗ и LADA Granta, «Нивы», а также военной техники.

Все сложности с логистикой удалось преодолеть, и сейчас процесс отлажен.

По словам руководства предприятия, главной проблемой является недостаток кадров. В настоящий момент завод нуждается примерно в 200 специалистах, которых готов принять в любое время.

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