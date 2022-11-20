В Саратове мошенники обокрали пенсионерок под предлогом денежной реформы. Об этом сообщает городское УМВД.

По данным ведомства, 78-летняя пенсионерка из Ленинского района встретилась на улице с неизвестной, которая рассказала ей о якобы проводимой денежной реформе. После рассказа мошенница забрала у женщины 60 тысяч рублей, обменяв их купюры банка приколов.

Другой жертвой мошенников стала 80-летняя жительница поселка Солнечный. К ней мошенники наведались домой, рассказали о проводимой мифической реформе и предложили обменять деньги. Пенсионерка лишилась 140 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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