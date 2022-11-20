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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 8:54

В Татищевском районе сгорел частный дом

Евгений Бадиков
фото: ГУ МЧС

фото: ГУ МЧС

жВ Татищевском районе сгорел частный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сегодня, 20 ноября, ночью в Татищевском районе случился пожар. Вызов поступил на пульт пожарной охраны примерно в два часа ночи. В селе Вязовка горел деревянный дом с пристройкой и сарай.Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На вызов выезжали три пожарных расчета.

К счастью, никто не пострадал.

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