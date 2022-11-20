В Татищевском районе сгорел частный дом

фото: ГУ МЧС
жВ Татищевском районе сгорел частный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сегодня, 20 ноября, ночью в Татищевском районе случился пожар. Вызов поступил на пульт пожарной охраны примерно в два часа ночи. В селе Вязовка горел деревянный дом с пристройкой и сарай.Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На вызов выезжали три пожарных расчета.
К счастью, никто не пострадал.
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