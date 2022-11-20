В Саратовской области за стуки выявлено 73 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 20 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. С начала эпидемии заболело 298 532 человека.

У шестерых больных выявлена пневмония, еще у 66 - признаки ОРВИ, у одного больного заболевание проходит бессимптомно.

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