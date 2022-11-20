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Первый канал рассказал о саратовских достопримечательностях. Вчера, 19 ноября в тревел-шоу «Поехали!» показали Вольск, Энгельс и Саратов.

Путешественники вместе со съемочной группой побывали в Меловом карьере в Вольске, прогулялись по обновленной набережной Саратова и приобрели стерлядь на Крытом рынке, посетили Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе.

Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский рассказали о самых красивых природных локациях и достопримечательностях Саратова, Энгельса и Вольска.

Ознакомиться с выпуском можно здесь.

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