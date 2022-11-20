Панков: Список вольских «ноу-хау» продолжился укладкой асфальта прямо на снег

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что контролирующие органы определят меру ответственности подрядчика и ведомств, ответственных за строительство и ремонт тротуаров в Вольске.

«Двойные тротуары, столбы посреди пешеходных дорожек, что дальше? Список вольских «ноу-хау» продолжился укладкой асфальта прямо на снег. Повторюсь, но в октябре напоминал подрядчикам, что осенью идут дожди, а зимой выпадает снег.

Сейчас мы видим, что сроки нарушены, и работы по укладке асфальта продолжаются после снегопада. Меры убеждения закончились. Понимание отсутствует. Теперь контролирующие органы определят меру ответственности не только подрядчика, но и каждого ведомства, ответственного за строительство и ремонт тротуаров», - пишет Николай Панков.

Ранее сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове отметили в своём телеграм-канале, что попросили прокуратуру проверить факты и принять меры прокурорского реагирования.

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