В Саратовской области Bobcat переехал пенсионерку, она скончалась при поступлении в больницу

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 19 ноября, в Красном Куте произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Около 13 часов водитель строительного «Бобкэта» сбил 76-летнюю местную жительницу. Пенсионерка получила тяжелые травмы правой части тела и спустя полчаса после аварии скончалась в приемном покое больницы.

Костин уточнил, что в больницу женщину доставили очевидцы. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины.

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