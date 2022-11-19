МЧС – ночью в Саратове пройдет ледяной дождь

Фото: Архив КП

Ведомство в смс-рассылке предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий и непогодой, соответствующей желтому уровню опасности.

С конца сегодняшних суток (19 ноября) и до середины завтрашнего дня прогнозируют сильные осадки (15-49 мм), ледяной дождь, мокрый снег, гололед до 19 мм, порывы ветра до 16 м/с. Ночью и утром по области возможны сильные туманы (с видимостью менее 500 метров).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.