МЧС – ночью в Саратове пройдет ледяной дождь

Фото: Архив КП
Ведомство в смс-рассылке предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий и непогодой, соответствующей желтому уровню опасности.
С конца сегодняшних суток (19 ноября) и до середины завтрашнего дня прогнозируют сильные осадки (15-49 мм), ледяной дождь, мокрый снег, гололед до 19 мм, порывы ветра до 16 м/с. Ночью и утром по области возможны сильные туманы (с видимостью менее 500 метров).
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