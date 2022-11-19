СГЮА приглашает на День открытых дверей

Саратовская государственная юридическая академия

Завтра, 20 ноября, в Саратовской государственной юридической академии в онлайн-формате пройдет День открытых дверей.

На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2023 года и правилах подачи документов.

Участники Дня открытых дверей СГЮА смогут познакомиться с достижениями академии, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, учебной, научной, творческой и спортивной жизни вуза.

Будущие абитуриенты в формате телешоу получат полноценное представление о современной инфраструктуре академии, пообщаются с руководителями учебных структурных подразделений и выпускниками СГЮА, а также смогут задать любые интересующие их вопросы в чате видеоконференции.

День открытых дверей начнется 20 ноября в 12:00 (11:00 по московскому времени), онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в официальной группе «ВКонтакте».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8452) 299 105.

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