В Саратове за сутки выявили 92 случая заражения ковидом

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Все новые заболевшие имеют признаки ОРВИ. На сегодня в стационарах продолжают лечиться 87 саратовцев, на амбулаторном – 928. За сутки из медучреждений выписаны 79 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Саратове – 41, затем идут Вольский – 14, Энгельсский – 12, Балашовский – 10, и Балаковский (9 заболевших) районы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.