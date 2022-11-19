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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:39

В Саратове за сутки выявили 92 случая заражения ковидом

Накануне, 18 ноября, сообщали о 112 заболевших
Роман Хвалин

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Все новые заболевшие имеют признаки ОРВИ. На сегодня в стационарах продолжают лечиться 87 саратовцев, на амбулаторном – 928. За сутки из медучреждений выписаны 79 человек.

Больше всего больных зарегистрировано в Саратове – 41, затем идут Вольский – 14, Энгельсский – 12, Балашовский – 10, и Балаковский (9 заболевших) районы.

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