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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:07

Новый корпус областной детской клинической больницы в Саратове достроят к декабрю 2023

Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

В Саратове продолжается строительство нового корпуса областной детской клинической больницы. Как написал в своем Телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин после посещения объекта, работы идут по графику.

Подрядчик намерен закончить свайное поле к середине декабря этого года. Возведение каркаса продолжится в зимнее время – у строителей есть оборудование для таких работ. В ближайшие дни, в конце ноября, на площадке установят 50-метровый кран.

– В Саратове появится современный медицинский центр, где смогут обследовать детей со всего региона. – написал Бусаргин.

Новый корпус Саратовской областной детской клинической больницы заменит старое 3-этажное здание, построенное еще в 1930-е. Сдача объекта, финансируемого в рамках нацпроекта «Демография», планируется в декабре 2023 года. Подрядчик заявил губернатору, что работа будет выполнена в срок.

Также глава губернии обратился к министру здравоохранения области Олегу Костину, напомнив, что закупку оборудования для строящейся больницы нужно проводить уже сейчас. Бусаргин отметил, что регион не испытывает проблем в кадрах для медучредения и их квалификации для работы на новейшем оборудовании.

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