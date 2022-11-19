В Волжском районе Саратова водитель «Гранты» сбил 12-летнего ребенка

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 19 ноября, в ночной аварии в Юбилейном пострадал ребенок школьного возраста. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло в полночь у дома по адресу Исаева, 20. 35-летний водитель «Лада Гранта» сбил 12-летнего мальчика. Как уточнили полицейские, ребенок находился на улице с родителями. Ребенка госпитализировали с травмами.
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