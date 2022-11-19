В Саратове ожидается облачный маловетреный день

Фото: Архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По данным гидрометцентра, сегодня, 19 ноября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. На дорогах области местами сохраняется гололедица, об этом напоминает управление МЧС по Саратовской области.
Ветер по области – западный и юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха от -1 до +4 градусов.
В Саратове также прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов выше нуля.
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