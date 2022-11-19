Минобороны показало, как мобилизованные саратовцы готовятся к боевым условиям

Фото: Минобороны

В Вольском военном институте материального обеспечения, который расположен на территории Саратовской области, мобилизованных обучают ведению городского боя. Видео с тренировок опубликовал официальный паблик ведомства во «ВКонтакте».

Призванные отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях – преодолевают полосы заграждений из колючей проволоки, стены и подземные ходы. По мнению ведомства, такая тренировка позволяет проверить на прочность не только физическое, но и моральное состояние бойцов – во время преодоления препятствий солдат сопровождают автоматные очереди и дымовые завесы.

Серьезная часть боевой подготовки уделяется навыкам эвакуации раненых из-под огня противника и оказанию срочной медпомощи. Военных водителей учат управлять грузовиками в сложных погодных условиях и на пересеченной местности.

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