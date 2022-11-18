Саратов может снова принять Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» в следующем году

В Саратове в следующем году снова могут пройти Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Такое предложение на совещании Минстроя России в режиме видеоконференцсвязи высказал губернатор Роман Бусаргин.

По мнению главы губернии, Саратов достойно провел первые игры в сентябре этого года.

– Считаю, что Саратовская область достойна и впредь проводить такие яркие и интересные мероприятия. Уверен, что Вторые всероссийские игры, учитывая наработанный опыт, пройдут на достойном организаторском и творческом уровне. Они будут способствовать популяризации спорта и расширению сотрудничества по улучшению качества жизни населения страны. – заявил Бусаргин.

Во время первых игр были проведены не только спортивные состязания, но и состоялась обширная деловая программа, в ходе которой были проведены пленарные и панельные заседания на различные темы. Всего в соревнованиях состязались 1150 спортсменов.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поблагодарил главу региона за высокий уровень организации соревнований.

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