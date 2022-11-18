Саратовская телебашня

Саратовская телебашня покажет световое шоу в честь Дня Ракетных войск и артиллерии. Об этом стало известно из телеграм-канала министерства информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

Завтра, 19 ноября, на телебашне на Лысой горе в Саратове будет показано световое шоу. По задумке, оно будет имитировать взлет ракеты. Запуски «ракеты» произойдут с 17:30 до 21:00. Акция охватит 15 городов России.

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