Марксовский район возьмет займ в 2,3 миллиона для погашения долгов и финансирования дефицита бюджета

Скриншот: Госзакупки

Администрация Марксовского района ищет кредитора, готового предоставить займ в 2,3 миллиона рублей. Соответствующую запись марксовские чиновники разместили сегодня, 18 ноября, на официальном портале Госзакупок.

В документах закупки есть сведения и об общей сумме долговых обязательств района – 27,3 млн рублей. Кредит чиновники собираются взять именно для частичного погашения старых долгов и для финансирования текущего дефицита бюджета.

Также в документах можно найти данные о предпочтительных для администрации Марксовского района условиях кредита. Чиновники рассчитывают взять займ на один год, период доступности кредита должен составлять 10 дней с даты заключения контракта с кредитором, после этого периода выдача кредита не производится.

Заемщик (администрация района) оставляет за собой право на досрочное погашение займа без комиссии и уведомления кредитора, а также может частично или полностью не использовать сумму кредита.

Проценты за использование займа должны начисляться на сумму фактической задолженности по кредиту. Чиновники обязуются их выплачивать ежемесячно, не позднее 28 числа каждого месяца по дату полного погашения займа.

Марксовская районная администрация принимает заявки на выполнение закупки до 30 ноября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.